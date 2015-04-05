Германия планирует усилить антитеррористическое подразделение своей полиции

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в интервью изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

По его словам, уже в этом году штат правоохранительных органов возрастет на 400 человек.

В 2016 году запланировано увеличить количество сотрудников еще на 350 человек.

В то же время в 2016 году Федеральное ведомство по охране конституции и немецкая криминальная полиция возьмут на работу еще по 200 новых сотрудников.

Как отметил Мезьер, такие меры необходимы в связи с новыми угрозами.

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"Теракты в Париже показали нам новую тактику террористов: они работают в нескольких местах в то же время и в худшем случае в течение нескольких дней. Тогда нам нужен ответ", - подчеркнул министр.

По его словам, антитеррористические силы должны проходить специальное обучение и иметь специальное оборудование.

"Они должны быть очень мобильными и готовыми ответить на вызовы в любой момент", - подчеркнул Мезьер.

Как отметил министр, на сегодня в Германии проживает около 280 потенциальных террористов.