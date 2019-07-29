Gazeta Wyborcza: Путин панически боится Майдана, потому что больше не может купить любовь россиян

Даже небольшие локальные протесты заставляют российского автократа вздрогнуть и отвечать со всей жестокостью.

То, что происходит в Москве, а это драматические события, которые предвещают нечто еще более грозное – это предупреждение и для Польши. Проще говоря, власть Владимира Путина и его «тефлоновая» популярность на протяжении всех лет опирались в значительной мере на то, что он засыпал дарами своих подданных. Одних обильно, других – скупо. Но так или иначе, многим что-то перепадало.

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«Хватило на долго, потому что Россия – страна несравненно богатая. Как мне когда-то сказала Людмила Алексеева: «Что там в вашей Польше можно украсть. Крошки какие-то. А у нас сам только «Газпром» чего стоит. А еще большие богатства останутся, когда его разворуют», - пишет на страницах Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович.

В первые годы правления Путина россияне быстро богатели. Государство кормило их разными «материнскими капиталами», привлекательными суммами за рождение ребенка. Господствуя над медиапространством, президент постоянно говорил народу, что реализует его крупнейшие патриотические амбиции. Хорошо субсидированное телевидение убеждает, что Москва может закрыть рот любому соседу, играть на носу американцев, вытирать ноги о «гей-Европу». Одним словом, Россия бежит «впереди планеты всей».

Это все поднимало рейтинг Путина до небес. Каждый раз, когда его атаковали критики, решающее большинство народа становилось за ним горой. Царь, как говорят россияне, должен быть «полноправным». И хоть он не очень уважал демократию, у него была несомненная, демократическая легитимность на использование власти.

Но под его правлением Россия изолировала себя от мира. Она сошла с пути прогресса и международного сотрудничества, впав в рецессию. Рог изобилия, даже такой большой, стал пустым. Власть вопреки своим обещаниям была вынуждена повысить пенсионный возраст. Уже шестой год подряд реальные доходы россиян падают. Рейтинг власти перестал быть «тефлоновым». Потому что покупать любовь электората больше нет за что.

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И Кремль правильно испугался вроде и мелочи на первый взгляд. Но сразу 57 его противникам удалось преодолеть непреодолимый порог и собрать 3% подписей москвичей на своих округах для участия в выборах в городскую Думу. А все потому, что люди в столице хотят перемен.

Казалось бы, последние события – мелочь, локальный эпизод. Но в нем Путин слышит запах Майдана, который его преследует, видит сигнал, что избирательные процедуры могут оказаться для него ненадежными. Из Кремля поступил сигнал любой ценой не допустить оппозиционеров к выборам. Чиновникам было предписано дисквалифицировать собранные ими подписи самым наглым способом. В субботу в ход пошли дубинки. 1388 человек арестовала полиция. Многих избили. Оппозиционные политики предстанут перед судом.

В Кремле распорядились снять так называемый «парадный костюм демократии», в котором страна «выступает перед миром», и одеться «по-своему», то есть в полное снаряжение погонщика.

«Знаем ли мы такое? Знаем, потому что идем по следам путинской России. И придем туда, где она сейчас, быстрее, потому что у нас разворовать можно значительно меньше», - пишет польский обозреватель.