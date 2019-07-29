На фестивале чеснока в Калифорнии произошла стрельба, много жертв и пострадавших (фото)

По некоторым данным, число жертв может достигать 11 человек.

В городе Гилрой, неподалеку от города Сан-Хосе в американском штате Калифорния, на фестивале чеснока произошла стрельба.

Как сообщает BNO News, погибло минимум три человека, однако точное количество погибших не известно. По некоторым данным, число жертв может достигать 11 человек. Ещё по крайней мере 12 человек были госпитализированы.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу около 17.30 по местному времени. По словам очевидцев, огонь открыл белый мужчина в возрасте около 20 лет. Также полиция проверяет информацию о втором стрелке.

Справка УНИАН. Основанный в 1979 году, фестиваль чеснока в Гилрое является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся конкурсы еды, напитков, живых развлечений и кулинарных соревнований.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Нью-Йорке в результате стрельбы один человек погиб, 11 - пострадали.