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На фестивале чеснока в Калифорнии произошла стрельба, много жертв и пострадавших (фото)

07:35, 29 июля 2019
Мир
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Полиция на месте стрельбы в Калифорни / REUTERS

Как сообщает BNO News, погибло минимум три человека, однако точное количество погибших не известно. По некоторым данным, число жертв может достигать 11 человек. Ещё по крайней мере 12 человек были госпитализированы.

REUTERS

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу около 17.30 по местному времени. По словам очевидцев, огонь открыл белый мужчина в возрасте около 20 лет. Также полиция проверяет информацию о втором стрелке.

Справка УНИАН. Основанный в 1979 году, фестиваль чеснока в Гилрое является одним из крупнейших кулинарных фестивалей в США, на котором в течение трех дней проводятся конкурсы еды, напитков, живых развлечений и кулинарных соревнований.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Нью-Йорке в результате стрельбы один человек погиб, 11 - пострадали.

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Теги: #США#стрельба