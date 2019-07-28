Стрельба в Нью-Йорке, один человек погиб и 11 пострадали

Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине.

В Нью-Йорке в результате стрельбы один человек погиб, 11 - пострадали.

Читайте также11 человек погибли в результате стрельбы в штате Вирджиния

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.