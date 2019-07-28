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Стрельба в Нью-Йорке, один человек погиб и 11 пострадали

11:28, 28 июля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Стрельба произошла на уличном празднике в Бруклине.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.

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