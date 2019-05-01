В США произошла стрельба в университете (видео)

В результате двое человек погибли, четверо пострадали. По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников университета.

В результате стрельбы, которая произошла во вторник в университете Северной Каролины в Шарлотте, погибли два человека, сообщает Reuters со ссылкой на медицинские службы.

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Еще четыре человека получили ранения, двое из них — ранения опасные для жизни.

Местный телеканал WBTV сообщает, что подозреваемый в стрельбе арестован. Предположительно он является учащимся учебного заведения. Телеканал также опубликовал видео, на котором видно, как полицейские заводят молодого человека в наручниках в отделение полиции, пишет РБК.

Выстрелы по данным телеканала были зафиксированы около 17:45 по местному времени возле административного здания университета.

О мотивах стрелка пока не сообщается.

Во время пресс-конференции сотрудники полиции кампуса университета сообщили, что, как только они получили сообщения о подозреваемом, вооруженном пистолетом и открывшем стрельбу, немедленно вошли в здание, разоружили его и взяли его под стражу. Подробностей операции по его задержанию они не привели.

Департамент полиции города Шарлотт в Северной Каролине установил личность устроившего стрельбу в университете. Об этом сообщается в аккаунте департамента в Twitter.

По данным полиции, подозреваемым оказался Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года. В департаменте добавили, что сейчас он находится под стражей, и ему выдвинули обвинения.

На сайте учебного заведения сообщается, что в результате все занятия и запланированные мероприятия были отменены. При этом экзамены также отменили до воскресенья, 5 мая.