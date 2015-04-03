Старейшая женщина в мире назвала секрет долголетия перед смертью: есть больше "вкусностей"

Старейшая жительница Земли умерла в доме престарелых в Осаке спустя всего несколько недель после того, как отметила свой день рождения. Об этом сообщает Новое Время.

Незадолго до смерти в интервью изданию The Japan Times Мисао Окава раскрыла секрет своего долголетия, признавшись, что ее крепкому здоровью способствовала вкусная еда.

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"Чтобы долго жить, нужно есть разные вкусности", - сказала Окава, добавив, что ее любимые блюда – лапша рамэн, тушеная говядина, суши со скумбрией и сладости.

Напомним, ранее сообщалось, что, празднуя 117-летие в прошлом месяце, Окава отметила, что не имеет понятия о причинах своего долголетия. Она имела троих детей, четырех внуков и шесть правнуков. Последние годы жизни Окава прожила в доме престарелых в Осаке.