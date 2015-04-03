В ресторане Варшавы нашли "прослушку" накануне встречи министров обороны Польши и Нидерландов

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что спецслужбы обнаружили устройство во время стандартной проверки помещения до того, как туда прибыли политики. "Я бы плохо себя чувствовал, если бы разговор был записан. Мне было бы стыдно, что мы не смогли подготовиться. Зато в этом случае мы смогли подготовиться, и это самая важная информация для меня и общественного мнения", - сказал Семоняк в эфире TVN24.

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По его словам, все важные разговоры проводятся в специально подготовленных местах. "Министры обороны большое внимание уделяют вопросам конфиденциальности и знают, когда и как разговаривать", - отметил Семоняк.

Летом 2014 года в Польше разразился скандал после обнародования разговоров ряда чиновников, записанных в ресторанах Варшавы. Во время этих разговоров обсуждались незаконные сделки.