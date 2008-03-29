Спасатели Гонконга прекратили поиск моряков с затонувшего «Нафтогаза-67»

Спасатели Гонконга прекратили поисковую операцию по обнаружению 15 моряков, считающихся пропавшими без вести в результате крушения в Южно-Китайском море украинского судна «Нафтогаз-67». Как сообщает Газета.RU, такое решение было принято в связи с тем, что дальнейшее продвижение водолазов вглубь судна является небезопасным.

Теперь власти Гонконга намерены сконцентрироваться на подъеме судна с морского дна.

«Нафтогаз-67» затонул в минувшую субботу. На его борту находились 25 членов экипажа, семеро из которых – шестеро украинцев и китаец были спасены. К настоящему времени найдены тела трех моряков, остальные 15 человек числятся пропавшими без вести. За минувший день группа водолазов совершила более 50 погружений к судну, однако поисковую операцию осложняло сильное течение.