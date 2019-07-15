Вопросов стало еще больше: в Ватикане раскопали могилы принцесс из-за пропавшей 36 лет назад девушки (видео)

Исчезновение Эмануэлы Орланди - одна из главных итальянских тайн уже три десятилетия.

В Ватикане раскопали могилы принцесс из-за пропавшей 36 лет назад девушки Эмануэлы Орланди.

Об этом говорится в сюжете ДжеДАІ.

Пятнадцатилетняя Эмануэла Орланди вышла с урока игры на флейте в Риме и домой так и не вернулась. С тех пор ее семья хватается за любые факты, которые могут помочь расследовать дело.

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Исчезновение Эмануэлы это одна из главных итальянских тайн уже три десятилетия. Новый всплеск интереса к загадке произошел весной этого года. Именно тогда родственники получили анонимное письмо, в котором была фотография с каменным ангелом на Тевтонском кладбище в Ватикане. После этого Ватикан дал разрешение на проверку захоронений, но раскопки ни к чему не привели.

«Могилы пустые. Извините, но там пусто. Никто не похоронен. Никаких костей. Сплошная пустота», - рассказала адвокат семьи Орланди Лаура Сгро.

То есть в склепах не обнаружили даже остатков двух принцесс, похороненных там в 19 веке.

Родные предполагают, что Эмануэлу похитили и держат в каком-нибудь монастыре, так как она знает тайны церковников. Полиция убеждена, что девушку убили еще тогда, 36 лет назад.

Напомним, Орланди была дочерью сотрудника полиции Ватикана, и последний раз ее видели, как она шла с урока музыки. В течение десятилетий были различные теории о том, кто ее похитил и почему так и не нашли ее тело.

В течение многих лет дело Орланди было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла II до финансового скандала с банком Ватикана и уголовного преступления в Риме.

В октябре прошлого года об этом деле снова заговорили из-за фрагментов костей, которые были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в ​​посольство Ватикана.

Анализ останков позже показал, что они датированы раньше 1964 года и принадлежали мужчине.

Однако в ноябре полиция провела новый осмотр в здании посольства Святого Престола в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков.