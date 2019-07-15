New York Times: Зеленые береты США тренируются воевать с «зелеными человечками» России

Американские отряды специального назначения отрабатывают способы отбить российское вторжение наподобие того, которое произошло в Украине.

Тайные репетиции гибридных миссий и других военных операций, которые проводят 1400 бойцов отрядов специального назначения США вместе с союзниками с целью отбить угрозы из России, разоблачают напряжение в администрации Дональда Трампа. В то время как президент оправдывает Москву, большая часть его правительства рассматривает ее как опасного врага.

За считанные дни до того, как президент Трамп во время встречи с Владимиром Путиным опять очень мягко напомнил о российском вмешательстве в американские выборы, отряды Зеленых беретов и Морских котиков отрабатывали специальные операции в Восточной Европе и Балтии. Эти операции ставили за цель отразить атаку российских военных без опознавательных знаков, известных как «зеленые человечки». Именно такие силы Москва отправила в Крым в 2014 году, пишет New York Times.

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Обновленная стратегия Пентагона нацелена на противостояние угрозам со стороны России и Китая. Поэтому американские отряды специального назначения объединяются с партнерами на европейском восточном фланге, чтобы вместе остановить так называемые российские гибридные способы ведения войны. Европейские чиновники говорят, что Москва все больше полагается на манипуляцию событиями, кибератаки и информационную войну. Все это напоминает интриги времен Холодной войны, но теперь бои ведутся с помощью байтов и возможностей пропускной способности вместо бомб и пуль.

«Это возвращение назад в будущее», - сказал изданию глава командования сил специального назначения в Пентагоне генерал Ричард Кларк.

«Специальным силам приходится работать на пределе, чтобы противостоять российской агрессии», - добавил он.

Двухнедельные маневры в Венгрии, Болгарии и Румынии дают понимание того, что такое теневые операции так называемой «серой зоны», когда военные действия «не дотягивают» до открытой войны, но всегда несут угрозу начать ее. Хотя обе стороны при этом стараются избежать такого сценария, но на своих условиях.

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Издание отмечает, что американские и венгерские военные в штаб-квартире венгерских сил специального назначения около 100 километров от Будапешта пытаются не обращать внимания на внутреннюю политику их стран. В частности, они не говорят о том, что главнокомандующие США и Венгрии почему-то стремятся сблизиться с Москвой. New York Times называет Виктора Орбана «авторитарным» премьер-министром и одним из главных националистов в Европе. Но Трамп устроил ему теплый прием в США, хотя венгерский премьер подавил демократические институты и сблизился с Россией.

После распада СССР Венгрия отдала предпочтение западным ценностям. Однако, после прихода к власти Виктора Орбана в 2010 году Будапешт изменил свое поведение. Он остается в составе НАТО. Однако, правительство Орбана подавляет неправительственные организации, его политические союзники контролируют большинство венгерских телеканалов, а избирательный процесс был изменен в пользу его партий. Когда Орбан прибыл в Вашингтон, Трамп ни слова не сказал о том, что Венгрия тратит только 1,5% ВВП на оборону. Хотя американский президент часто указывает европейским союзникам на недостаточное финансирование армии. Также он не указал венгерскому премьеру на растущую энергетическую зависимость его страны от России, хотя он критикует за это Германию.

«Отношения между военными на самом деле довольно устойчивы к тому, что происходит в политической среде. Я остаюсь профессионалом», - сказал глава сил специального назначения Венгрии генерал Тамас Сандр.

Рядом с ним сидел капитан Марк Шафер из Морских котиков США, чей отряд принимал участие в учениях в Болгарии и Румынии.

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«Мы слышим шум на заднем фоне. Мы не глухие. Но, будучи полевым командиром, я сфокусирован на партнерских возможностях. Это моя миссия», - сказал американский военный, который принимал участие в боевых операциях в Европе во времена войны в Боснии и Герцеговине.

США и их союзникам нужно преодолеть природный недостаток: авторитарным режимам, таким как в России, легче вести гибридный конфликт, основанный на обмане и лжи. Перед выборами в Украине американские чиновники говорили, что российские социальные сети дважды атаковали силы специального назначения США и обычные войска с помощью дезинформации, пытаясь посеять недоверие между Киевом и Вашингтоном.

В марте российская пропаганда распространяла фальшивые утверждения о том, что украинское правительство якобы выдало паспорта солдатам США, чтобы они могли проникнуть в Россию. Эту выдумку много раз распространяли в социальных сетях.

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Также украинские пограничники и граждане получали сообщения о том, что американские спецслужбы якобы собираются «начать третий Майдан», чтобы сорвать выборы в Украине. Также российская сторона рассылала сообщения, чтобы отбить желание украинцев служить в Вооруженных силах. Американские чиновники говорят, что украинские силы быстро реагируют на такие фальшивые сообщения и поощряют общество сообщать о них.

«Это будет очень долгая и продолжительная кампания», - сказал американский генерал о противодействии российским кампаниям.

«Они пытаются проникнуть сквозь щели. Наша цель обнаружить их усилия, сорвать их и противостоять», - добавил он.