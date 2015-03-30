Очередной "дипломатический прорыв" России: власти Вануату предложили ей безвизовый режим

Об этом ТАСС рассказал в преддверии первого официального визита в Москву министр иностранных дел и внешней торговли Вануату Сато Килман.

"Надеюсь, в ходе моего визита будет подписано двустороннее соглашение об отмене визового режима для граждан двух стран, - отметил Килман. - Мы очень заинтересованы в таком соглашении, оно позволит приезжать на Вануату большому числу россиян - туристов и деловых людей".

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Министр иностранных дел и внешней торговли Вануату прибывает в Москву в понедельник. На следующий день состоятся его переговоры с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Это будет первый официальный визит члена правительства тихоокеанской республики в Россию.

В мае 2011 года островная республика Вануату заявляла о признании независимости Абхазии, однако позже передумала, и посол Вануату при ООН Дональд Калпока официально опроверг информацию о признании его страной независимости части Грузии.

Позже Грузия и Вануату установили дипломатические и консульские отношения, подписав договор, в котором тихоокеанское государство признает целостность Грузии в международных признанных границах.

Вануату – островное государство в Тихом океане, получившее независимость в 1980 году. Ранее островами, известными под названием Новые Гебриды, совместно управляли Великобритания и Франция. Численность населения республики Вануату – около 200 тысяч жителей. Основа экономики – сельское хозяйство, прежде всего экспорт кокосовых орехов.