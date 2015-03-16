Президент Вануату об урагане "Пэм": Тихоокеанская страна разрушена, мы должны начать жизнь заново (фоторепортаж)

Тропический циклон «Пэм», который 14 марта обрушился на островное государство Вануату, унес жизни восьми человек и оставил без крова почти половину населения страны.

Как сообщает Радио Свобода, президент Вануату Болдуин Лонсдале заявил, что тихоокеанская страна разрушена, но его нация должна «начать жизнь заново».

По словам президента, 90% зданий в столице страны Порт-Вили разрушены.

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Из-за тропических ливней и высоких волн разрушены дома, разбиты лодки и размыты дороги и мосты. В стране объявили чрезвычайное положение, и власти уже обратились к международному сообществу за помощью.

«Циклон двигается на юго-восток и постепенно усиливается, вероятно, он может резко усилиться возле острова Чатем во вторник», – говорится в заявлении метеорологической службы страны.

Циклон «Пэм» также затронул соседние с Вануату островные страны Тувалу, Кирибати и Соломоновы острова.

Справка. Вануату – одна из самых бедных стран среди островных государств Тихого океана, расположенная к северо-востоку от Австралии. Свыше 260 тысяч ее граждан живут на восьми самых больших островах из 80-ти, входящих в состав государства.