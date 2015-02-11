Опубликованные Нидерландами документы о катастрофе MH17 сильно отредактированы

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Associated Press.

Агентство уточняет, что новые данные проливают мало света на дело. Правительство же поясняет, что документы были отредактированы по разным причинам, в частности из соображений защиты приватности отдельных лиц, в интересах отношений Нидерландов с другими странами, а также в интересах безопасности нидерландских экспертов, работающих на месте катастрофы.

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В свою очередь, нидерландский канал RTL News заявил о намерении опротестовать редактирования документов и, в случае необходимости, подать на правительство в суд с требованием открыть больше деталей катастрофы.

Агентство добавляет, что правительство Нидерландов находится под значительным давлением с требованием рассказать все, что оно знало об опасности разрешения пассажирскому самолету лететь над зоной конфликта.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Нидерландов опубликовал пакет документов о расследовании катастрофы малайзийского Boeing-777 в Донецкой области.