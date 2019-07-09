Зеленский: мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

Президент напомнил о разведении войск в Станице Луганской с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что "мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

Зеленский отметил, что в Станице Луганской состоялось разведения войск с обеих сторон. "Сейчас мы ожидаем демонтажа бетонных конструкций с той стороны для начала восстановления моста", - зауважи президент.

"Верю, что мы движемся к устойчивому прекращению огня. Понимаю, что не так быстро, как нам всем хотелось бы, потому что фактически мы движемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский и добавил, что эта работа уже началась.