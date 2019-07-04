Разведение войск в Станице Луганской создает опасность - генерал Забродский

По словам Забродского, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция, которая позволит очень быстро ввести в действие мост.

С тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает немало опасностей, в частности для подразделений, обороняющихся в полосе и в районе этого населенного пункта.

Об этом в эфире "Право на власть" на "1+1" сказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский.

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"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти на два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал он.

Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. По его словам, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция. Она позволит очень быстро ввести в действие мост.

"Мост это – контроль или отсутствие контроля о форсировании сопутствующих моментов, с которыми связана серая зона. Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - говорит Забродский.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии столкновения и разведении сил в Станице Луганской.