В Британии стартовала предвыборная кампания
11:42, 30 марта 2015Мир
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Основными претендентами на премьерское кресло являются Дэвид Кэмерон и Эд Милибэнд.
REUTERS
В Великобритании 30 марта начинается предвыборная кампания в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 7 мая, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Основными претендентами на премьерское кресло являются нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон и лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибэнд.
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Аналитики тем временем указывают на растущую популярность Партии независимости во главе с Найджелом Фараджем, которая поднимает вопрос о независимости Лондона от Брюсселя.
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