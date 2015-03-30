Следователи установили одного из заказчиков убийства Немцова, который вооружил исполнителей - СМИ

Следователи, расследующие дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, установили одного из заказчиков преступления, вооружившего его участников и обещавшего их финансировать, пишет "КоммерсантЪ".

При этом в деле может появиться еще один свидетель, который, считает следствие, объяснит, чем занимался предполагаемый убийца Немцова в Москве в последние месяцы.

О том, что следствию известен возможный новый фигурант дела об убийстве Бориса Немцова, "Ъ" сообщил источник, близкий к следственной группе. По его словам, Следственному комитету России (СКР) известны имя и фамилия человека, который, по показаниям Заура Дадаева, предоставил автомобиль "ЗАЗ" и пистолет для совершения преступления, а кроме того, пообещал по 5 млн руб. всем участникам акции. Последний организатор, а возможно, и заказчик убийства представлялся Русликом.

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Пока он не объявлен в розыск: следователи собирают другие доказательства его возможной причастности к преступлению, так как пока о нем сообщил лишь Заур Дадаев, сотрудничающий с правоохранительными органами. Имя и фамилия потенциального фигуранта уголовного дела пока не разглашаются, но известно, что он земляк обвиняемых.

Напомним, что следствие ранее отказалось от изначальной версии о религиозных мотивах убийства Бориса Немцова. Якобы чеченцы убили политика за его высказывания по поводу трагедии в редакции Charlie Hebdo. Однако никто из обвиняемых не имел личных контактов с политиком, а большинство фигурантов даже не знали о его существовании, не говоря уже о том, что никто из них, как вспоминали их родственники и знакомые, не был особо религиозен. Как сообщал "Ъ" 26 марта, следователи склоняются к версии о заказном убийстве, организованном через нескольких посредников.