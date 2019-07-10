Королева Елизавета поразила посетителей торжественного мероприятия, взявшись за лопату (видео)

93-летняя Елизавета Вторая пожелала сама засыпать растение землей, отказавшись от помощи.

Елизавета Вторая удивила участников торжественного мероприятия, неожиданно взявшись за лопату. Произошло это в Кембриджском национальном институте агроботаники, где отмечали столетие исследований.

Как говорится в сюжете ТСН, в честь высокого визита на территории заведения решили посадить дерево.

Королеву спросили, желает ли она сама засыпать растение землей, или лучше, чтобы это сделал сотрудник института. 93-летняя Елизавета Вторая отказалась от посторонней помощи, отдала сумочку помощницы и сама взялась за лопату.