Королева Елизавета поразила посетителей торжественного мероприятия, взявшись за лопату (видео)
12:03, 10 июля 2019Мир
341 0
93-летняя Елизавета Вторая пожелала сама засыпать растение землей, отказавшись от помощи.
Королева Елизавета II / REUTERS
Елизавета Вторая удивила участников торжественного мероприятия, неожиданно взявшись за лопату. Произошло это в Кембриджском национальном институте агроботаники, где отмечали столетие исследований.
Как говорится в сюжете ТСН, в честь высокого визита на территории заведения решили посадить дерево.
Королеву спросили, желает ли она сама засыпать растение землей, или лучше, чтобы это сделал сотрудник института. 93-летняя Елизавета Вторая отказалась от посторонней помощи, отдала сумочку помощницы и сама взялась за лопату.
Елизавета Вторая удивила участников торжественного мероприятия, неожиданно взявшись за лопату
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter