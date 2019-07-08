Прощай, "Боржоми" и "Саперави": в России хотят запретить поставки воды и вина из Грузии

Глава фракции "Единая Россия" утверждает, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения.

В Госдуме России намерены рассмотреть вопрос о введении эмбарго на вино и воду из Грузии после резкого высказывания в эфире телеканала «Рустави-2» в адрес президента РФ Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил руководитель фракции партии власти «Единая Россия» Сергей Неверов.

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«Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия», - сказал Неверов.

Он утверждает, что в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, которые не позволяют россиянам находиться в этой стране в безопасности.

Как сообщал УНИАН, ведущий программы "P.S." Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала "Руставі 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.