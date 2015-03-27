Большинство россиян стали экономить на еде - опрос
23:53, 27 марта 2015Мир
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За последние три месяца потребительское поведение россиян значительно изменилось: большинство опрошенных пытаются экономить.
REUTERS
Такие данные исследования фонда "Общественное мнение", сообщает Русская служба Би-би-си
При этом более половины россиян пытаются больше экономить на продуктах питания: в первую очередь – на мясе и птице, сыре и колбасе, а также фруктах.
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39% стали покупать продукты более дешевых марок, 31% опрошенных вообще отказались от покупки некоторых продуктов, еще 29% респондентов стали покупать меньше продуктов.
Еще 43% россиян пытаются экономить на одежде, обуви и других непродовольственных товарах.
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