Столтенберг: НАТО не продвигается на восток, это восток хочет в НАТО
НАТО не продвигается на восток самостоятельно, это страны на восточных границах альянса хотят вступить в НАТО и в Европейский союз. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью канадскому журналу Maclean's.
"Это совершенно неправильное заявление. Независимые страны постучались в дверь и запросили членство. НАТО ни коим образом не продвигается на восток - это восток хочет вступить в НАТО и/или в Европейский союз", - заявил Столтенберг, комментируя высказывание о расширении территории Евросоюза и сокращении территории, подконтрольной России, сообщает РИА Новости.
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По его словам, "право на решение является суверенным для каждой страны". "Идея о том, что то, что потеряно для России, приобретено Европейским союзом, неверна", - считает генсек НАТО.
"Никого не заставляли быть членом Европейского союза или НАТО, все, кто вступил в Европейский союз и НАТО, вступили по своей собственной свободной демократической воле", - сказал Столтенберг.