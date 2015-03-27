Столтенберг: НАТО не продвигается на восток, это восток хочет в НАТО

"Это совершенно неправильное заявление. Независимые страны постучались в дверь и запросили членство. НАТО ни коим образом не продвигается на восток - это восток хочет вступить в НАТО и/или в Европейский союз", - заявил Столтенберг, комментируя высказывание о расширении территории Евросоюза и сокращении территории, подконтрольной России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, "право на решение является суверенным для каждой страны". "Идея о том, что то, что потеряно для России, приобретено Европейским союзом, неверна", - считает генсек НАТО.

"Никого не заставляли быть членом Европейского союза или НАТО, все, кто вступил в Европейский союз и НАТО, вступили по своей собственной свободной демократической воле", - сказал Столтенберг.