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В Турции в авто обнаружили радиоактивный калифорний на $72 миллиона

19:20, 06 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление губернатора провинции. 

"Местное управление безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали D-100, которая проходит через всю страну с запада на восток", - говорится в сообщении.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний - вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций.

Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии.

Рыночная стоимость такого количества калифорния достигает 72 миллионов долларов, отмечают издание.

Правоохранительные органы Турции открыли дело в отношении пятерых подозреваемых.

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Теги: #Турция#радиоактивные вещества