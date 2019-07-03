Иран заявил о готовности возобновить высокий уровень обогащения урана

С 7 июля власти Ирана будут самостоятельно определять необходимый им уровень обогащения урана, заявил президент страны Роухани.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о начале обогащения урана выше разрешенного международным соглашением уровня.

"С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство", - сообщил он в среду, 3 июля, на заседании кабинета министров в Тегеране. Об этом сообщает DW.

По словам Роухани, в будущем иранские власти будут обогащать уран до того уровня, который они сочтут необходимым. Одновременно он подчеркнул, что Тегеран будет по-прежнему выполнять условия соглашения по иранской атомной программе в той же мере, что и другие участники сделки и сокращает свои обязательства лишь в ответ на аналогичные действия других сторон.

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Накануне ряд стран ЕС, включая Германию, предостерегли Иран от дальнейших нарушений ядерного соглашения. Приверженность Евросоюза пунктам договора зависит от его "полного соблюдения Ираном", говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании, а также главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Европейцы "настойчиво призвали Иран отменить свое решение (о превышении обогащения урана. - Ред.) и воздерживаться от дальнейших действий, подрывающих ядерную сделку".

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Тегеран впервые нарушил положение Международной ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и превысил лимит хранения обогащенного урана. В начале мая 2019 года Тегеран объявил, что больше не будет соблюдать ограничения на уран и тяжелую воду, если другие участники сделки не будут следовать условиям.

Конфликт с Ираном обострился после того, как Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года.

В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.