Запад во главе с США должен разработать комплексную стратегию для противостояния влиянию РФ в мире – эксперты

Авторы доклада для Пентагона напоминают об аннексии Россией Крыма, поддержке пророссийских сил на Донбассе, влиянии на русскоязычное население в балтийских и других европейских странах, а также сохранении «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве.

Западные страны во главе с США должны разработать комплексную стратегию для противостояния российскому влиянию в мире.

Об этом сказано в докладе «Российские стратегические намерения» (Russian Strategic Intentions), подготовленном для Министерства обороны США, сообщает «Голос Америки».

Документ на 137 страницах готовили более 20 экспертов из многих аналитических центров США. Доклад был сдан Пентагону в мае, но его содержание стало известно публике совсем недавно – на большую экспертную работу обратило внимание издание Politico.

Контр-адмирал и заместитель директора по глобальным операциям в Объединенном комитете начальников штабов Джеффри Черевко отмечает во вступлении к докладу, что в наступающей эпохе соперничества крупных держав – таких, как США, Россия и Китай – столкновения между сторонами все чаще будут происходить «ниже уровня вооруженного конфликта» с ростом применения нетрадиционных военных тактик. Россия будет пытаться и далее сеять нестабильность, используя различные способы влияния – геополитические, экономические и военные, а иногда и смесь их всех.

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В понимании Москвы, как полагают некоторые из авторов доклада, международные отношения, в том числе российско-американские, представляют собой «игру с нулевой суммой», в которой может выиграть лишь одна сторона. Кроме того, как отмечают авторы, Кремль считает, что США используют принципы демократии для смены политических режимов, в том числе в бывших советских республиках, которые, как полагает Москва, должны оставаться в сфере ее влияния.

При этом одни авторы отстаивают идею очерченной «серой зоны» – набора сфер активности, действуя в которых, Москва не рискует спровоцировать прямой вооруженный конфликт со странами Запада. Другие же эксперты говорят, что «серой зоны» как таковой не существует, и российское руководство уже видит себя ведущим войну с Западом – просто это «холодная война», которая ведется современными средствами.

Авторы доклада отмечают, что Европа остается одним из основных регионов для распространения пропаганды, ведения кибервойн и тайных операций, покупки политического влияния, вмешательства в политические процессы, использования экономических, энергетических рычагов, а иногда и применения полувоенных методов. Особенно подвержены действиям Кремля страны Восточной Европы.

«Россия явно дает понять, что не собирается отступать в тех регионах, которые когда-то входили в ее сферу влияния», – пишут авторы доклада, напоминая об аннексии Россией Крыма, поддержке пророссийских сил на Донбассе, влиянии на русскоязычное население в балтийских и других европейских странах, а также сохранении «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве.

Страны Западной Европы, как отмечают авторы доклада, являются для Кремля мишенью как с целью уменьшения их влияния на Восточную Европу, так и в стремлении Москвы в целом нарушить миропорядок, основанный на западных либеральных ценностях.

«Западная Европа является ближайшим союзником США в том, что касается защиты и распространения либеральных ценностей. Без Европы США, возможно, останется последним мощным сторонником либерализма», – отмечают авторы доклада.

Для противостояния распространению российского влияния в Европе, как отмечают авторы доклада, США должны продолжать укреплять свои связи с европейскими странами, поддерживая политический либерализм и демократические институты. Особое внимание должно быть уделено Болгарии, Румынии и Украине.

Авторы также отмечают, что подход Запада должен быть сфокусирован на сдерживании России, но провоцирования ее нужно избегать. Так, ряд авторов считает, что НАТО не должен принимать в ближайшее время в свои ряды новых членов, например, Украину, или усиливать свое влияние в таких нейтральных странах, как Финляндия.

Эксперты советуют усиливать сотрудничество со странами, не являющимися членами Североатлантического альянса, через партнерские программы, похожие на «Европейскую политику соседства» Европейского Союза. В то же время НАТО должен укреплять военный потенциал на своей восточной границе.

Как отметил в комментарии Русской службе «Голоса Америки» директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте Ричард Вайц, именно растущее влияние Москвы в Европе, особенно на фоне оккупации Россией Крыма, стало одной из причин, по которой Пентагон был заинтересован в получении оценки действий России широкой экспертной группой.

Вайц также сказал, что «действия Кремля по использованию слабых мест демократических обществ оказались очень эффективны». Эксперт считает, что демократическим западным странам непросто противостоять тактикам России и схожим действиям Китая и Ирана, так как Запад не может прибегать к таким же методам.

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Как сообщал УНИАН, Агентство США по международному развитию (USAID) представило программу по противодействию усилению влияния Кремля в мире - Framework for Countering Malign Kremlin Influence, CMKI.

Директора агентства Марк Грин заявил, что в рамках программы Вашингтон готов оказать финансовую помощь государствам-партнерам США для уменьшения их экономической зависимости от России, а также помогать в вопросах улучшения защиты региональных энергетических систем от хакерских атак.

Кроме того, в рамках программы CMKI США собираются помочь государствам-партнерам научиться выявлять направленную против западных стран дезинформацию и создать у себя дома систему независимых СМИ и информационных служб.

Еще одно направление новой программы - создание более диверсифицированных и демократических партийных систем в государствах-партнерах.