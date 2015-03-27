Парламент Турции разрешил полицейским использовать оружие против демонстрантов

Парламент Турции подавляющим большинством принял закон, расширяющий полномочия полиции и разрешающий использование огнестрельного оружия против демонстрантов.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Оппозиционные партии жестко раскритиковали новый закон, заявив, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) становится все более авторитарной. Представители курдского меньшинства Турции, в свою очередь, заявили, что закон может быть использован против них.

Правительство резко сняло законопроект с рассмотрения в прошлом месяце после того, как в парламенте начались драки вокруг этого вопроса. Новую сокращенную версию закона поддержали 199 депутатов, против нее выступили 32. Противники закона отмечают, что основные положения первоначального проекта закона в принятом документе сохранились.

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Кроме того, в пятницу парламент принял еще один закон, который также вызвал волну возмущения со стороны критиков, разрешив министрам ограничивать доступ к веб-сайтам, которые, по их мнению, представляют угрозу жизни, общественному порядку или защите прав и свобод человека.

Анкара неоднократно заявляла, что реформы в сфере безопасности призваны принести полномочия турецкой полиции в соответствие с ее европейскими партнерами, однако правозащитные группы не подтверждают эту версию. Противники реформ говорят, что свобода слова и конституционно закрепленный секуляризм находятся под угрозой со стороны ПСР, основанной действующим президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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Как отмечает агентство, Эрдоган не терпит несогласных с его политикой, десятки людей - среди которых 13-летний мальчик - были арестованы по обвинению в оскорблениях в адрес президента. По данным агентства, Эрдоган надеется, что ПСР получит две трети мест в парламенте на июньских выборах, что позволит ему внести изменения в конституцию и перейти из парламентской модели правления в президентскую форму.

Депутат оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP) Хуршит Гинеш (Hursit Gunes) накануне заявил, что торопясь принять вышеупомянутые законы через парламент до выборов, правительство лишь способствует росту напряженности в резко поляризованном турецком обществе. По его словам, эти законы могут использоваться для подавления курдских протестов в случае, если прокурдская "Народно-демократическая партия" (HDP) не получит поддержку минимум 10% избирателей, чтобы пройти в парламент. В настоящее время поддержка HDP близка к этому порогу, отмечает Рейтер.