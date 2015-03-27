Парламент Турции разрешил полицейским использовать оружие против демонстрантов
Оппозиционные партии жестко раскритиковали новый закон, заявив, что правящая партия становится все более авторитарной.
Парламент Турции подавляющим большинством принял закон, расширяющий полномочия полиции и разрешающий использование огнестрельного оружия против демонстрантов.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.
Оппозиционные партии жестко раскритиковали новый закон, заявив, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) становится все более авторитарной. Представители курдского меньшинства Турции, в свою очередь, заявили, что закон может быть использован против них.
Правительство резко сняло законопроект с рассмотрения в прошлом месяце после того, как в парламенте начались драки вокруг этого вопроса. Новую сокращенную версию закона поддержали 199 депутатов, против нее выступили 32. Противники закона отмечают, что основные положения первоначального проекта закона в принятом документе сохранились.
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Кроме того, в пятницу парламент принял еще один закон, который также вызвал волну возмущения со стороны критиков, разрешив министрам ограничивать доступ к веб-сайтам, которые, по их мнению, представляют угрозу жизни, общественному порядку или защите прав и свобод человека.
Анкара неоднократно заявляла, что реформы в сфере безопасности призваны принести полномочия турецкой полиции в соответствие с ее европейскими партнерами, однако правозащитные группы не подтверждают эту версию. Противники реформ говорят, что свобода слова и конституционно закрепленный секуляризм находятся под угрозой со стороны ПСР, основанной действующим президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
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Как отмечает агентство, Эрдоган не терпит несогласных с его политикой, десятки людей - среди которых 13-летний мальчик - были арестованы по обвинению в оскорблениях в адрес президента. По данным агентства, Эрдоган надеется, что ПСР получит две трети мест в парламенте на июньских выборах, что позволит ему внести изменения в конституцию и перейти из парламентской модели правления в президентскую форму.
Депутат оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP) Хуршит Гинеш (Hursit Gunes) накануне заявил, что торопясь принять вышеупомянутые законы через парламент до выборов, правительство лишь способствует росту напряженности в резко поляризованном турецком обществе. По его словам, эти законы могут использоваться для подавления курдских протестов в случае, если прокурдская "Народно-демократическая партия" (HDP) не получит поддержку минимум 10% избирателей, чтобы пройти в парламент. В настоящее время поддержка HDP близка к этому порогу, отмечает Рейтер.