Российские диспетчеры не виноваты в Смоленской авиакатастрофе - СК РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на официального представителя комитета Владимира Маркина.

«По результатам, имеющимся на данный момент, никаких нарушений в действиях группы руководства полетами не выявлено. Они действовали в точном соответствии, как с инструкциями, так и с международными нормами. Стенограммы записей с пункта управления полетами давно есть в открытом доступе», - заявил Маркин.

Причем он заявил, что по запросам польской стороны следователями Следственного комитета проводились допросы лиц, которые имели любые сведения о катастрофе, в том числе группы руководства полетами.

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«Все стенограммы своевременно передавались польской прокуратуре», - сказал Маркин.

Причем он заверил, что следователи «продолжают исполнять запросы о правовой помощи, поступающие из Польши, готовы это делать и впредь, и предоставлять необходимую информацию в интересах следствия».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, польская прокуратура заявила, что намерена привлечь к ответственности российских авиадиспетчеров в деле о Смоленской катастрофе, в результате которой 10 апреля 2010 года погибли около 100 польских чиновников во главе с тогдашним президентом Польши Лехом Качиньским.

«На базе положений Европейской конвенции о помощи в уголовных делах (прокуратура) начала процедуру, которая позволяет объявить гражданам России постановление о предъявлении им обвинений и допросить их в качестве подозреваемых», - сказал руководитель Военной окружной прокуратуры, которая расследовала катастрофу, Иренеуш Шельонг.

Он сообщил, что следователи на этой неделе приняли постановления о предъявлении российским авиадиспетчерам обвинений.

«Первого из них обвиняют в создании непосредственной угрозы катастрофы в авиационном движении... Относительно второго издано постановление о предъявлении обвинения в непреднамеренном создании катастрофы», - сказал он.

В то же время, Шельонг назвала основной причиной Смоленской катастрофы действия пилотов правительственного самолета, которые слишком близко опустили судно к земле, где оно зацепилось крылом за дерево, что привело к трагедии. По его словам, следователи не нашли доказательств, что причиной катастрофы могли стать другие действия.

Польский правительственный Ту-154, на борту которого было 96 человек, разбился 10 апреля 2010 года во время захода на посадку на военный аэродром в российском городе Смоленск. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.