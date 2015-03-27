Глава Apple возглавил рейтинг мировых лидеров

На четвертом месте в рейтинге мировых лидеров находится глава Римско-католической церкви Франциск, пятым стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Шестую строчку заняла американская певица Тейлор Свифт, пишет "Медуза".

В первую десятку рейтинга мировых лидеров также вошли: глава международной неправительственной организации «Врачи без границ» (MSF) Джоанн Лиу, председатель Верховного суда США Джон Робертс, генеральный директор General Motors Мэри Барра и Джошуа Вонг, гонконгский активист студенческого движения, лидер «Революции зонтиков».

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Всего в рейтинг мировых лидеров, составленный Fortune, входят 50 человек. Представителей стран бывшего СССР в нем нет.