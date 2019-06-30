Встреча Трампа и Ким Чен Ына: пресс-секретарь Белого дома пострадала в стычке между журналистами
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам пострадала в потасовке между представителями СМИ США и Северной Кореи во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Об этом сообщает CNN. В результате стычки у Гришам появились небольшие синяки. Журналист CNN Джим Акоста в своем Twitter написал: «Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы».
Как сообщал УНИАН, ранее действующий президент США впервые в истории ступил на северокорейскую землю.