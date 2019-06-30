Встреча Трампа и Ким Чен Ына: пресс-секретарь Белого дома пострадала в стычке между журналистами

В результате стычки у Стефани Гришам появились небольшие синяки.

Об этом сообщает CNN. В результате стычки у Гришам появились небольшие синяки. Журналист CNN Джим Акоста в своем Twitter написал: «Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, стараясь занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы».

Как сообщал УНИАН, ранее действующий президент США впервые в истории ступил на северокорейскую землю.