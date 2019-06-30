Действующий президент США впервые в истории ступил на северокорейскую землю: фото и видео

Видео исторического события стремительно разлетелось по СМИ и соцсетям.

Дональд Трамп перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном перешел через границу КНДР и Южной Кореи в демилитаризированной зоне, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую землю.

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Видео исторического события стремительно разлетелось по СМИ и соцсетям. На нем можно видеть, как лидеры США и КНДР вместе перешли через границу и пожали друг другу руки. После этого Трамп и Ким Чен Ын ступили обратно на демилитаризованную зону и провели там закрытую встречу.

Как сообщает CNN, в КНДР ранее бывали два екс-президента США - Джимми Картер в 1994 и 2010 годах, а также Билл Клинтон в 2009 году. Оба посетили страну, когда уже оставили пост главы государства.