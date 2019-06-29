Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне

Дональд Трамп после саммита G20 в японской Осаке направится с визитом в Южную Корею.

Дональд Трамп предложил главе КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Об этом президент США написал на странице в Twitter.

"После некоторых очень важных встреч, в том числе моей встречи с президентом Си, я уеду из Японии в Южную Корею (с президентом Муном). В это время, если председатель Ким из Северной Кореи видит это, я бы встретился с ним в пограничной/демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать Привет (?)!", - написал Трамп, находясь в японской Осаке на саммите G20.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019

Позже, добавляет Reuters, президент США в разговоре с журналистами отметил, что встреча не согласована, так как он не знает, находится ли Ким Чен Ын сейчас в Северной Корее.

Читайте такжеБрат Ким Чен Ына работал на ЦРУ - The Wall Street Journal

"Если он там, то мы увидимся на несколько минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо", - заключил Трамп.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи был подписан договор, предусматривающий полное ядерное разоружение Северной Кореи и перезапуск отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое. По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.