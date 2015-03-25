В Турции художников оштрафовали за карикатуру на Эрдогана

Как сообщают местные СМИ, на карикатурах президент показывает жест, который в Турции считается неприличным и используется для оскорбления гомосексуалистов, передает Би-би-си.

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Следствие по делу началось после жалобы одного из жителей страны.

Сообщается, что художники не согласились с предъявленными обвинениями.

Первоначально суд приговорил карикатуристов к 11 месяцам тюремного заключения, позже было решено изменить тюремное заключение на штраф, эквивалентный $2700.