В Турции художников оштрафовали за карикатуру на Эрдогана
19:00, 25 марта 2015Мир
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Турецкий суд приговорил двух карикатуристов к штрафу за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана посредством карикатуры.
REUTERS
Как сообщают местные СМИ, на карикатурах президент показывает жест, который в Турции считается неприличным и используется для оскорбления гомосексуалистов, передает Би-би-си.
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Следствие по делу началось после жалобы одного из жителей страны.
Сообщается, что художники не согласились с предъявленными обвинениями.
Первоначально суд приговорил карикатуристов к 11 месяцам тюремного заключения, позже было решено изменить тюремное заключение на штраф, эквивалентный $2700.
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