Бурджанадзе: У Грузии серьезные шансы на саммите НАТО

Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что у страны есть серьезные возможности получить на апрельском саммите НАТО в Бухаресте так называемую программу МАР (Membership Action Plan) - кандидата в члены альянса. "Мы никогда не говорили, что 100-процентно получим МАР на Бухарестском саммите, но у нас есть очень серьезные шансы", - сообщила она журналистам, комментируя отказ Нидерландов предоставить Грузии и Украине программу по членству НАТО на саммите в Бухаресте.

Спикер также выразила сомнение в том, что в результате "Нидерланды пойдут против общего мнения". "Надо еще провести серьезную работу. Но, в любом случае, если и не на саммите в Бухаресте, то в ближайшее время вопрос будет решен, и двух мнений на этот счет нет", - сказала она.

Кроме Нидерландов, против предоставления МАР Грузии и Украине уже на апрельском саммите НАТО в Румынии выступили Германия, Франция, Бельгия и Люксембург.

Со своей стороны США продолжают настаивать на предоставлении Грузии и Украине статуса кандидата в члены НАТО.