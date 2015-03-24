Французский эксперт допустил возможность пожара на борту А320 перед крушением

Такое мнение высказал французский эксперт Жерар Фельтзер, который в течение многих лет анализирует для французских СМИ происходящие в мире авиакатастрофы, передает ТАСС.

"Судя по тому, что с момента схода с заданной высоты самолет резко снижался, преодолев дистанцию в 12 миль, а летчики не подали за все это время ни одного сигнала бедствия, можно предположить, что с ними что-то случилось. Вполне возможно, что произошло возгорание литиевых аккумуляторов - такие случаи уже бывали в истории современной авиации. Возможно, что в результате этого пожара или по какой-то другой причине летчики потеряли сознание. Они не только не обратились по радио к диспетчерской службе, но даже не передали краткого условного кода, указывающего на то, отказ какого именно оборудования происходит на борту", - пояснил свою мысль эксперт.

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Для А320 20-25-летний срок эксплуатации "является вполне нормальным", считает Фельтзер. "При условии нормального обслуживания такие машины рассчитаны на 30-40 лет. Но, разумеется, предстоит еще выяснить, не подвергался ли самолет, в особенности его крылья, каким-то чрезвычайным, нештатным нагрузкам", - заключил эксперт.