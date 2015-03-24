Французский эксперт допустил возможность пожара на борту А320 перед крушением
Перед авиакатастрофой на борту самолета А320 могло произойти возгорание, которое спровоцировало потерю сознания членами экипажа.
Такое мнение высказал французский эксперт Жерар Фельтзер, который в течение многих лет анализирует для французских СМИ происходящие в мире авиакатастрофы, передает ТАСС.
"Судя по тому, что с момента схода с заданной высоты самолет резко снижался, преодолев дистанцию в 12 миль, а летчики не подали за все это время ни одного сигнала бедствия, можно предположить, что с ними что-то случилось. Вполне возможно, что произошло возгорание литиевых аккумуляторов - такие случаи уже бывали в истории современной авиации. Возможно, что в результате этого пожара или по какой-то другой причине летчики потеряли сознание. Они не только не обратились по радио к диспетчерской службе, но даже не передали краткого условного кода, указывающего на то, отказ какого именно оборудования происходит на борту", - пояснил свою мысль эксперт.
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Для А320 20-25-летний срок эксплуатации "является вполне нормальным", считает Фельтзер. "При условии нормального обслуживания такие машины рассчитаны на 30-40 лет. Но, разумеется, предстоит еще выяснить, не подвергался ли самолет, в особенности его крылья, каким-то чрезвычайным, нештатным нагрузкам", - заключил эксперт.