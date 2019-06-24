NRC Handelsblad: Премьер Малайзии мог стать на сторону России в деле об MH17 за оружие и торговлю

Малайзийские следователи участвуют в расследовании обстоятельств уничтожения лайнера и согласны с выводами международной группы, но это почему-то не мешает главе правительства Малайзии оправдывать Москву.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад абсолютно не верит в то, что Россия виновата в уничтожении рейс MH17 над украинским Донбассом. Тот факт, что Международная следственная группа (JIT) возложила ответственность за убийство 298 человек на борту малайзийского «Боинга 777» на троих россиян и одного гражданина Украины, стал для него «очень неутешительным».

По словам Махатхира, сразу же после катастрофы в 2014 году целью следователей якобы стало «обвинить Россию». А все доказательства против нее он называет «фальшивыми», - пишет NRC Handelsblad. 93-летний премьер-министр таким образом стал на сторону России и сразу же отверг выводы международных следователей.

Он полностью игнорирует тот факт, что Малайзия тоже принимала участие в JIT, а из 298 жертв катастрофы 44 были малайзійцями. Заместитель генерального прокурора азиатской страны Мохамад Ганафиах бин Закария сказал во время пресс-конференции JIT, что выводы группы опираются на «широкое расследование». И что он поддерживает их. Министерство иностранных дел Малайзии тоже выразило признательность международным следователям. Отвечая на слова Махатхира, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что родственники погибших пассажиров, наверное, очень «разочарованы». А критика малайзийского премьера «вносит смятение».

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Издание пишет, что Махатхир не впервые разочаровывает правительство Нидерландов в деле о сбитом MH17. Три недели назад он сказал журналистам в Токио, что самолет был сбит ракетой российской модели, но ее якобы могли сделать и в Украине.

«Не думаю, что такая дисциплинированная сторона может быть ответственной за запуск ракеты», - сказал малайзийский премьер-министр, оправдывая Россию.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок попросил Куала-Лумпур объяснить эти слова. Позже пресс-секретарь нидерландского МИД объявил, что малайзийская позиция на самом деле не изменилась. А в письме Совету Безопасности ООН от Гааги было указано, что Малайзия «абсолютно уверена» в справедливости и независимости расследования. Однако, остается непонятным, как после слов Махатхира нидерландское правительство смогло выступить с заверениями, что все в порядке. Премьер-министр Малайзии ошибся в заявлении, а потом исправился? Или он пытается одновременно дружить и с Россией, и с Нидерландами и другими странами с JIT? Думает ли он, что противоречивые заявления помогут ему в этом?

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Факт в том, что Махатхир, который возглавлял правительство Малайзии с 1981 до 2003 года, а затем занял эту же должность с 2018 года, не стесняется делать скандальные заявления. Время от времени он попадает в заголовки газет, атакуя евреев и Израиль. Вдобавок, у Малайзии есть рациональная заинтересованность в сохранении хороших отношений с Россией. Двусторонняя торговля укреплялась в последнее время. В прошлом году было объявлено, что только 4 из 28 российских военных самолетов ВВС Малайзии в боевой готовности. Махатхир попросил Путина отремонтировать и обслуживать эти боевые машины. Кроме того, Путин как-то вручил малайзийскому премьеру российский «Орден дружбы».