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США введут новые санкции против Ирана в понедельник - Трамп

02:02, 23 июня 2019
Мир
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REUTERS

Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана в понедельник, 24 июня. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Траме. Он написал об этом в Twitter.

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Трамп сказал, что политика его предшественника Барака Обамы в отношении Тегерана была "ужасной". Кроме того, он назвал неприемлемой существующую систему контроля ядерной деятельности Ирана.

"У Ирана не может быть ядерного оружия!.. Мы вводим серьезные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией – и чем скорее, тем лучше!", – добавил он. 

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Теги: #Иран