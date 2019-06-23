США введут новые санкции против Ирана в понедельник - Трамп
02:02, 23 июня 2019Мир
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Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемой существующую систему контроля ядерной деятельности Ирана и заявил, что у Тегерана не должно появиться ядерное оружие.
REUTERS
Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана в понедельник, 24 июня. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Траме. Он написал об этом в Twitter.
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Трамп сказал, что политика его предшественника Барака Обамы в отношении Тегерана была "ужасной". Кроме того, он назвал неприемлемой существующую систему контроля ядерной деятельности Ирана.
"У Ирана не может быть ядерного оружия!.. Мы вводим серьезные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции с Ирана будут сняты, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией – и чем скорее, тем лучше!", – добавил он.
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