США направят на Ближний Восток дополнительное вооружение
05:20, 20 июня 2019Мир
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В США заявили, что не стремятся к конфликту с Тегераном.
Иллюстрация / REUTERS
США направят на Ближний Восток зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках переброски в регион дополнительного контингента американских военнослужащих.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
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"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы настроены и готовы защищать силы и интересы США в регионе", - говорится в заявлении.
В качестве дополнительного вооружения американские войска также получат разведывательную авиацию и дроны, а также "другие способы сдерживания", добавили в Пентагоне.
Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки отправят на Ближний Восток 1 000 военнослужащих.
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