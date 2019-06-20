США направят на Ближний Восток дополнительное вооружение

В США заявили, что не стремятся к конфликту с Тегераном.

США направят на Ближний Восток зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках переброски в регион дополнительного контингента американских военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

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"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы настроены и готовы защищать силы и интересы США в регионе", - говорится в заявлении.

В качестве дополнительного вооружения американские войска также получат разведывательную авиацию и дроны, а также "другие способы сдерживания", добавили в Пентагоне.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки отправят на Ближний Восток 1 000 военнослужащих.