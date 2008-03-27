Глава МИД России: расширение НАТО на восток не отвечает реалиям современности

Глава МИД России Сергей ЛАВРОВ называет планы по расширению НАТО "несоответствующими реалиям современности".

Как сообщили УНИАН в МИД РФ, об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

"Мы воспринимаем планы по расширению НАТО как несоответствующие реалиям современного мира, когда угрозы для всех общие, и бороться с этими угрозами можно только сообща, а не механически расширяя блоки, сохранившиеся со времен "холодной войны", и не путем освоения территорий на основе блоковых установок", - сказал С.ЛАВРОВ, отвечая на вопрос, как бы он прокомментировал высказывания западных политиков о скором возможном вступлении в НАТО Украины и Грузии.

Говоря об апрельском саммите НАТО в Бухаресте, в рамках которого пройдет также заседание Совета Россия-НАТО, С.ЛАВРОВ сообщил, что стороны намерены рассмотреть все ключевые вопросы безопасности в Европе, включая вопросы ПРО и ДОВСЕ.

Министр иностранных дел РФ также сказал, что лучший способ снять озабоченности России относительно ПРО – отказаться от планов ее развертывания в Европе.

"Переговоры продолжаются и сегодня, не хотел бы вдаваться в конкретные подробности, но наша позиция проста. Мы убеждены, что наилучшим способом снять все озабоченности относительно третьего позиционного района является отказ от этих планов и переход на коллективные проекты", - заявил он.

"Основные параметры альтернативного варианта были предложены президентом России в начале прошлого года", - добавил С.ЛАВРОВ.

Он также напомнил, что сегодня продолжаются российско-американские консультации по ПРО, но, несмотря на новые предложения американцев, США не намерены отказываться от планов размещения ПРО в Восточной Европе.

"Мы изучаем эти предложения, но наша принципиальная позиция остается неизменной", - подчеркнул министр иностранных дел РФ.