Шведского министра облили пеной из огнетушителя во время посещения лагеря беженцев (фоторепортаж)

Один из мигрантов направил на политика пенную струю из огнетушителя, передает ТАСС со ссылкой на газету Kristianstadsbladet.

Издание не упоминает ни имени виновника происшествия, ни его национальной принадлежности. Причина - действующие в Швеции жесткие этические правила, которые призваны ограждать национальные и религиозные общины от ответственности за поступки отдельных своих представителей.

Сотрудники полиции безопасности СЭПО немедленно уложили нападавшего на пол. Затем на место происшествия прибыли три машины со стражами порядка, которые доставили нарушителя в участок.

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В результате происшествия Юханссон испытал шок, однако никакими физическими последствиями для главы миграционного ведомства нападение не обернулось. "Конечно же, это было неожиданно, но я не пострадал. Это очень серьезное происшествие", - отметил министр.

Лагерь располагается в здании бывшей больницы, закрытой несколькими годами ранее.

Швеция вышла в лидеры среди европейских стран по количеству желающих получить статус беженца из расчета на душу населения. Согласно прогнозам, в 2015 году число иммигрантов, которые запросят убежища в королевстве с численностью населения в 9,7 млн человек, составит 90 тыс.

Напомним в марте 2014 года УНИАН сообщал Россия заняла второе место в мире по числу беженцев.