В Перу в результате ДТП погибло более 34 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Андес.

Отмечается, что столкновение между тремя пассажирскими автобусами и грузовиком произошло на оживленной трассе близ города Уармей к северо-западу от столицы страны, Лимы, в 04:10 утра по местному времени (11:10 по Киеву).

"По предварительным сведениям, пассажирский автобус компании Murga Serrano выехал на полосу встречного движения, что привело к трагедии", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, по словам спасателей, один из автобусов развалился на три части, и у него оторвало крышу.

По данным представителя министерства здравоохранения Анибала Веласкеса, в город Уармей из столицы были направлены дополнительные бригады скорой помощи для помощи пострадавшим.