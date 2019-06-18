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В Швеции над муниципалитетом вывесили флаг СССР

10:39, 18 июня 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Expressen.

Инцидент случился в шведской коммуне Тебю. Один из работников муниципалитета, придя на работу, заметил флаг СССР, который развевался над зданием. Мужчина немедленно его снял.

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Начальника Службы безопасности муниципалитета Тебю Густав Сундман утверждает, что никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.

«У него должен был быть ключ, поэтому мы должны разобраться, как это могло произойти. Это, вероятно, случилось где-то ночью, но мы не знаем точное время», - отметил Сундман.

В муниципалитете очень серьезно рассматривают этот инцидент и планируют сообщить о нем в полицию.

"Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать", – заявил начальник Службы безопасности муниципалитета.

Как сообщал УНИАН, Белый дом официально запретил дипломатическим учреждениям США в мире вывешивать флаги в поддержку ЛГБТ, однако дипучреждения «восстают» против этого решения, размещая радужные символы не на флагштоке, а в других местах.

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Теги: #Швеция#СССР