Аргентина, Уругвай, часть Бразилии и Парагвая остались без света

Блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов. Также произошли сбои в работе других видов транспорта.

В воскресенье, 16 июня, неисправность электросети привела к массовому отключению электроэнергии на всей территории Аргентины и Уругвая.

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"Масштабный сбой в системе электрических соединений оставил всю Аргентину и Уругвай без электроэнергии", – сообщил электропоставщик Edesur.

Как пишет агентство ВВС, отключение электричества затронуло также некоторые районы Бразилии и Парагвая.

По данным аргентинских СМИ, блэкаут произошел после 07:00 по местному времени, в результате чего было остановлено движение поездов. Также произошли сбои в работе других видов транспорта.

Отметим, что совокупное население Аргентины и Уругвая составляет около 48 млн человек.

Министр энергетики Аргентины Густаво Лопетеги заявил, что причины сбоя системы не ясны. Он заверил, что в некоторых частях страны подача электроэнергии восстановлена, но добавил, что процесс может занять несколько часов.Среди пострадавших провинций в Аргентине были Санта-Фе, Сан-Луис, Формоза, Ла-Риоха, Чубут, Кордова и Мендоса.

В некоторых прибрежных областях Уругвая энергоснабжение было восстановлено. Через несколько часов после блэкаута аргентинская компания Edusur сообщила, что началась подача электроэнергии в объединенную энергосистему Буэнос-Айреса. Процесс нормализации займет несколько часов.