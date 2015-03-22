В Сирии захвачен экипаж упавшего военного вертолета
19:51, 22 марта 2015Мир
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Вертолет с сирийскими военными совершил аварийную посадку на контролируемой повстанцами территории на северо-западе страны.
REUTERS
Об этом сообщили активисты сирийского наблюдательного совета по правам человека. По меньшей мере 4 члена экипажа были захвачены в плен, еще один человек предположительно был убит, сообщает базирующаяся в Британии правозащитная группа, передает Би-би-си.
По их данным, на борту находился и шестой человек, однако его судьба неизвестна.
Читайте такжеДва десятка человек погибли при теракте на курдском фестивале в СирииСирийское государственное телевидение подтвердило, что военный вертолет совершил аварийную посадку на северо-западе Сирии и сообщило о начале поисков членов экипажа.
Жертвами войны в Сирии, начавшейся 4 года назад, уже стали 200 тыс. человек, еще 11 млн были вынуждены покинуть свои дома
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