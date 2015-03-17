В США исключили вероятность прямых переговоров с президентом Сирии Асадом

Американская администрация исключает возможность прямых переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У того, кто убил десятки тысяч своих сограждан, нет права играть какую-либо роль в определении будущего страны", - заявила в Вашингтоне представитель госдепартамента Джен Псаки.

В то же время она добавила, что контакты с представителями режима в Дамаске в целях поиска путей политического урегулирования конфликта допустимы.

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Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил о возможности переговоров с Асадом, что вызвало недоумение у союзников Вашингтона.

"Если бы Асад остался у власти после окончания гражданской войны, это стало бы абсолютным скандалом, гигантским подарком "Исламскому государству"", - заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.