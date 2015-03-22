США развернули под Варшавой ракетные комплексы Patriot в рамках учений

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Как сообщают международные информационные агентства, в операции задействованы около 100 военнослужащих США и 30 единиц техники.

Маневры Atlantic Resolve проходят на полигоне в городе Сахачев в 50 километрах от польской столицы. Одна из задач, которую военные будут отрабатывать во время учений, – перадислокация зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Польша пока не имеет собственной системы ПВО и в течение ближайших недель собирается выбрать компанию-поставщика соответствующего комплекса.

Кроме американской компании Raytheon, которая производит ракеты Patriot, в тендере участвует консорциум французской фирмы Thales и европейской группы MBDA с комплексами SAMP/T. Как заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк, до конца апреля будут приняты первые рекомендации в этом вопросе.

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Министр акцентировал внимание на тесном сотрудничество его страны с США, отметив, что оба государства являются членами и партнерами уже более полутора десятков лет.

«При необходимости Соединенные Штаты будут стоять на нашей стороне», – сказал он в присутствии американского посла Стивена Мало. Тот, в свою очередь, заявил, что цель учений – показать, что «обещания американских союзников – нечто большее, чем просто слова на бумаге».

Глава оборонного ведомства Польши Семоняк подтвердил, что за последний год присутствие американских войск в стране было рекордным – как в количестве живой силы, так и в масштабах учений.

«Это союзнический ответ на то, что происходит на востоке Европы», – отметил он. В этом году, по его словам, взаимодействие в области обороны будет не меньшим: «Мы ожидаем еще больше американских солдат и союзников в Польше».