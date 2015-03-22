Совбез ООН сегодня проведет срочное заседание из-за ситуации в Йемене
03:33, 22 марта 2015Мир
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Заседание созвано Иорданией, являющейся непостоянным членом СБ ООН.
REUTERS
Совет безопасности ООН в воскресенье во второй половине дня соберется на внеочередное заседание в связи с обострением ситуации в Йемене, где продолжается противостояние между правительством и сместившими его шиитскими мятежниками - хоуситами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу всемирной организации, встреча запланирована на 15:00 по нью-йоркскому времени.
По данным дипломатического источника, заседание созвано Иорданией, являющейся непостоянным членом СБ.
Читайте такжеСША выводят из Йемена своих военных - СМИ"В ходе встречи будет принято заявление председателя совета", - сказал собеседник агентства.
Члены Совбеза также проведут закрытое совещание.
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