Совбез ООН сегодня проведет срочное заседание из-за ситуации в Йемене

Совет безопасности ООН в воскресенье во второй половине дня соберется на внеочередное заседание в связи с обострением ситуации в Йемене, где продолжается противостояние между правительством и сместившими его шиитскими мятежниками - хоуситами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу всемирной организации, встреча запланирована на 15:00 по нью-йоркскому времени.

По данным дипломатического источника, заседание созвано Иорданией, являющейся непостоянным членом СБ.

Читайте такжеСША выводят из Йемена своих военных - СМИ"В ходе встречи будет принято заявление председателя совета", - сказал собеседник агентства.

Члены Совбеза также проведут закрытое совещание.