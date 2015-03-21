Число жертв терактов в Йемене достигло 150 человек

Вооруженные экстремисты казнили свыше 25 военнослужащих, в том числе офицеров, в городе Эль-Хаута — крупнейшем городе провинции Лахджа на юге Йемена, передает агентство Sputnik со ссылкой на источник в структурах безопасности страны, пишет РИА Новости.

"Боевики заперли более 25 военнослужащих из числа общей и специальной служб безопасности в одном из домов в городе Эль-Хаута, после чего казнили их жестоким образом", — сообщил собеседник агентства.

В пятницу ряд крупнейших городов Йемена сотрясла волна терактов. Так, в мечети Бадр и Аль-Хашуш в столице республики Сане террористы-смертники устроили несколько взрывов. Число погибших достигло 150 человек. В тот же день в городе Саада на севере страны прогремели два взрыва, погибли не менее 33 человек. Ответственность за атаки в Сане взяли на себя боевики группировки "Исламское государство" (ИГ).

В Йемене сохраняется нестабильная обстановка. На юге страны действует группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП), в центре страны идут столкновения между шиитскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситами) и правительственными войсками.