Жителям Сьерра-Леоне из-за Эболы запретили выходить на улицу
Распоряжение президента страны является частью общенациональной кампании против распространения Эболы.
Президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома запретил всем жителям страны покидать свои дома в течение трех дней с целью остановить распространение лихорадки Эбола.
Об этом сообщает русская служба ВВС.
В четверг правительство страны сообщало, что запрет может быть введен лишь в некоторых регионах страны: в столице и в северных провинциях.
Распоряжение президента является частью общенациональной кампании против распространения Эболы, которая должна продлиться четыре недели.
Читайте такжеВице-президент Сьерра-Леоне помещен в карантин из-за угрозы заражения вирусом ЭболаОбщее число жертв лихорадки в Сьерра-Леоне к настоящему моменту составляет около 3700 человек.
Всего от эпидемии умерли более десяти тысяч человек.