Два десятка человек погибли при теракте на курдском фестивале в Сирии

Как сообщает Sputnik со ссылкой на военный источник, в результате теракта погибли 20 мирных граждан, пришедших на праздник, есть пострадавшие, пишет Росбалт.

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По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, смертник принадлежал к террористической организации "Исламское государство".