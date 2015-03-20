Два десятка человек погибли при теракте на курдском фестивале в Сирии
21:31, 20 марта 2015Мир
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Двое смертников подорвались на фестивале во время празднования нового года по солнечному календарю (Навруз) в районе Аль-Муфти в курдском городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.
REUTERS
Как сообщает Sputnik со ссылкой на военный источник, в результате теракта погибли 20 мирных граждан, пришедших на праздник, есть пострадавшие, пишет Росбалт.
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По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, смертник принадлежал к террористической организации "Исламское государство".
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