Два десятка человек погибли при теракте на курдском фестивале в Сирии

21:31, 20 марта 2015
Мир
676 0

Двое смертников подорвались на фестивале во время празднования нового года по солнечному календарю (Навруз) в районе Аль-Муфти в курдском городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

REUTERS

Как сообщает Sputnik со ссылкой на военный источник, в результате теракта погибли 20 мирных граждан, пришедших на праздник, есть пострадавшие, пишет Росбалт.

Читайте такжеВ США исключили вероятность прямых переговоров с президентом Сирии Асадом

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, смертник принадлежал к террористической организации "Исламское государство".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter