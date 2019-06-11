«Заказали через одесскую группировку»: Додон заявил о подготовке покушения на его жизнь

По словам президента Молдовы исполнителями его убийства должны были стать дагестанцы.

Президенту Молдовы Игорю Додону сообщили, что поступил заказ на его физическое устранение.

Как сообщает Newsmaker, об этом Додон рассказал в эфире передачи «Политика» на телеканале TV8.

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По его словам, доверенное лицо сообщило, что его заказали «дагестанцам через одесскую группировку».

«Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове», — отметил президент.

Ранее парламент Молдовы утвердил состав нового правительства. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была выбрана Майя Санду.

Главы дипломатических миссий России, США и Евросоюза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента выступили с заявлениями в поддержку действий парламента.

Конституционный суд страны объявил незаконными действия депутатов. В КС заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что партия социалистов и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

В столице Молдовы неизвестные в ночь на 9 июня заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Гепрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу.