Состояние продюсера группы "На-На" резко ухудшилось
20:47, 10 июня 2019Мир
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Содержание гемоглобина в крови продюсера упало до критического уровня.
Появились новые данные о состоянии Алибасова / instagram.com/alibasov_nana
У известного российского продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Сейчас врачи пытаются его (кровотечение, - УНИАН.) остановить, но ситуация остаётся тяжёлой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что содержание гемоглобина в крови продюсера упало до критического уровня в 80 г/л. Алибасов до сих пор находится в коме.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.
Бари Алибасов - создатель и бессменный руководитель группы "На-На", популярной в 90-е годы.
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